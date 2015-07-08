О пострадавших не сообщалось.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в Пушкине эвакуатор на скорости протаранил легковушку. Видеозапись с камер видеонаблюдения появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел в 8:50 утра на перекрестке Оранжерейной и Магазейной улиц. На кадрах видно, что эвакуатор на сильной скорости задел легковой автомобиль. Иномарку ударом откинуло к газону.

Эвакуатор вышел на космическую и забыл про помеху справа отмечат очевидцы

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что легковушка заставила другое авто дрифтовать на проезжей части и снести дорожный знак во Фрунзенском районе.

Видео: Piter.TV, фото: авто Пушкин/вк