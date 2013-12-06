В Калининградской области подвели итоги второго этапа комплексной операции "Нелегал-2024". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В период с 30 сентября по 6 октября сотрудники полиции осуществляли рейды на объектах строительства, торговых предприятиях и в местах проживания иностранных граждан. В результате рейдов правоохранители составили 118 административных протоколов и возбудили 19 уголовных дел. Судами на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 338 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что в Тюменской области пресекли 564 нарушения миграционного законодательства.
Видео: УМВД по Калининградской области
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