В результате рейдов правоохранители составили 118 административных протоколов.

В Калининградской области подвели итоги второго этапа комплексной операции "Нелегал-2024". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В период с 30 сентября по 6 октября сотрудники полиции осуществляли рейды на объектах строительства, торговых предприятиях и в местах проживания иностранных граждан. В результате рейдов правоохранители составили 118 административных протоколов и возбудили 19 уголовных дел. Судами на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 338 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области пресекли 564 нарушения миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Калининградской области