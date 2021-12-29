В нее вложились около трех тысяч человек на общую сумму в 915 миллионов рублей.

В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России. По данным ведомства, в денежную структуру вложили почти один миллиард рублей около трех тысяч россиян.

По версии следствия, пирамида была создана в 2020 году. Потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от суммы вклада. Как оказалось, первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, вложенных новичками, а затем прекратились.

Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей. из сообщения пресс-службы МВД РФ

Правоохранители задержали 18 подозреваемых, включая пятерых предполагаемых организаторов пирамиды. Двоих человек объявили в розыск. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: МВД Медиа