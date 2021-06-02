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В Израиле выбрали нового президента

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11-м президентом Израиля стал Ицхак Герцог.

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран в среду в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом еврейского государства. Об этом сообщил спикер палаты Ярив Левин после завершения подсчета голосов.

"Я принимаю назначение парламента стать 11-м президентом Израиля, я буду представлять всех и каждого из граждан Израиля, представлять всю нацию", - сказал новый президент Израиля.

Он отметил безупречную организацию выборов и поблагодарил за это спикера палаты. Его оппонентом в президентской гонке была Мирьям Перец. За нее в первом туре проголосовали 26 парламентариев.

Видео: YouTube / בימה

Теги: выборы президента израиля, ицхак герцог
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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