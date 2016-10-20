В Ивановской области плотник отрубил руку прохожей ради золотых украшений

Плотник отрубил руку жертве, чтобы ограбить.

В Ивановской области против местного жителя возбудили уголовное дело за необычный разбой. Как стало известно следствию, жертва разговаривала по мобильному телефону и оперлась рукой на бетонный столб. Мимо проходил плотник, который заметил на руке у женщины золотые кольца и часы. Недолго думая, он отрубил ей кисть руки, чтобы украсить украшения. Мужчина решил совершить нападение, не обнаружив поблизости свидетелей. После злодеяния он схватил кисть бросился бежать.

Позже преступник узнал, что украденное не было из золотого металла. В порыве гнева злоумышленник разрубил отрубленную кисть жертвы на мелкие кусочки.

Пострадавшая объяснила следователю, что отдала бы грабителю кольца только от одной угрозы. Сейчас она находится на лечении. Восстановить кисть докторам не удалось.

В настоящее время мужчине выдвинули обвинение по статье за разбой. Он задержан полицией. Оказалось, что подозреваемый является ранее не судимым отцом двоих детей, у которого медики не выявили психических отклонений. Коллеги считают его примерным семьянином.