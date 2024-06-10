Один мужчина, проводивший ремонтные работы на кровле здания, пострадал в результате пожара.

В Иваново ликвидировали открытое горение в драматическом театре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Кровля здания загорелась из-за ремонтных работ. По предварительным данным, сотрудники МЧС России вывели на улицу 80 человек.

На месте работали 50 специалистов и 14 единиц техники. Один мужчина, проводивший ремонтные работы на кровле здания, пострадал в результате пожара. Его передали врачам. Спустя время огонь был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Самаре загорелся мебельный цех.

Видео: МЧС России