В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

на территории города Иваново российские правоохранительные органы пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших свыше 140 миллионов рублей. Соответствующее завление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Криминальный бизнес организовал 53-летний местный житель. Вместе с тремя своими земляками мужчина длительное время проводил нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств к обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Руководитель преступной группы действовал от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций. Он заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками.
Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платёжные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. Сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы.
пресс-служба МВД РФ
Сумма извлечённого преступной группой нелегального дохода превысила 15,5 миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Трое фигунатов расследования отправлены под подписку о невыезд, а организатор криминального бизнеса находится под домашним арестом.
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Фото и видео: МВД Медиа
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