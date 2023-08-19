В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Сумма извлечённого преступной группой нелегального дохода превысила 15,5 миллионов рублей.

на территории города Иваново российские правоохранительные органы пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших свыше 140 миллионов рублей. Соответствующее завление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Криминальный бизнес организовал 53-летний местный житель. Вместе с тремя своими земляками мужчина длительное время проводил нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств к обращавшимся к нему физическим и юридическим лицам. Руководитель преступной группы действовал от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций. Он заключал с клиентами фиктивные сделки по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками.

Далее он вместе с подельниками, используя поддельные электронные платёжные поручения, получал на счета аффилированных компаний оплату. Сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы. пресс-служба МВД РФ

Сумма извлечённого преступной группой нелегального дохода превысила 15,5 миллионов рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Трое фигунатов расследования отправлены под подписку о невыезд, а организатор криминального бизнеса находится под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа