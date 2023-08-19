В Великом Новгороде изъята крупная партия немаркированного алкоголя и табака

Полиция раскрыла схему незаконного бизнеса в регионе.

Российские правоохранительные органы из Великого Новгорода изъяли из незаконного оборота немаркированные партии алкоголя и табака. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что 62-летний местный житель на протяжении нескольких лет закупался в Петербурге различными видами спиртосодержащих напитков в канистрах. Далее товар перепродавался в другом регионе по более высокой цене. К противоправной деятельности мужчина привлёк 44-летнего приятеля

Тот, помимо алкоголя, уже по собственной инициативе торговал немаркированными табачными изделиями, которые также закупал в Северной столице. Мужчина был задержан при попытке продажи около 1900 пачек сигарет. пресс-служба МВД РФ

Стоимость табачной продукции составила порядка 230 тысяч рублей. В настоящее время поставка, как и незаконная выручка от криминальной деятельности изъяты оперативниками. Во время обысков по местам жительства, а также в гаражах полицейские нашли различные ёмкости, содержимым которых оказалось свыше 800 литров алкоголя с этикетками этилового спирта, водки и коньяка. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ

В Ленобласти у петербуржца при себе нашли почти килограмм мефедрона.

Фото и видео: МВД Медиа