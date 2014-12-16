В Италии впервые обнаружен нигерийский штамм коронавируса

Нигерийский штамм в Брешия обнаружили у пациента из Африки.

В Италии, в городе Брешия, впервые обнаружен нигерийский штамм коронавируса. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Специалисты допускают, что существующие сейчас вакцины могут не действовать против данной мутации COVID-19.

Нигерийский штамм в Брешия обнаружили у пациента из Африки. Его коронавирусный тест дал положительный результат.

Сейчас учёные подробно выясняют — является ли нигерийский штамм более агрессивный, чем исходный, и насколько он устойчив к уже существующим вакцинам против коронавируса.

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