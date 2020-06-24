В Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса

Некоторые итальянцы считают, что такие жесткие меры контроля можно уже не вводить.

В Италии до ноября продлят режим чрезвычайно ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Affari Italiani.

Так, режим ЧС хотят продлить до 31 октября.

Напомним, что в стране режим ЧС вводился с февраля по август в 2020 году. Его продлевали уже четыре раза. Последняя дата окончания режима ЧС назначена на 31 июля, но, вероятнее всего, его продлят.

По информации издания, такую меру критикует оппозиция. Некоторые итальянцы считают, что на этой стадии пандемии нет необходимости вводить такие жесткие меры контроля.

Ранее мы писали, что в Карелии горят леса. к Их тушению присоединились петербургские военные.

Фото: pixabay