Джанни Рецца напомнил, что российская вакцина не признана ВОЗ.

В Италии допустили ревакцинацию привитых "Спутником V" другим препаратом для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает представитель местного Минздрава Джанни Рецца. Слова чиновника привели журналисты из информационного агентства ANSA.

Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и "Спутник V". Но нужно постановление регулирующего органа. Джанни Рецца, сотрудник Минздрава Италии

По мнению спикера, сейчас существуют определенные бюрократические сложности, связанные с использованием российской вакцины. Он напомнил, что в отличие от препарата Sinovac, "Спутник V" еще не зарегистрирован ВОЗ. Всвязи с этим ЕС и Италия не признали вакцину на своей территории. Привитые этим препаратом граждане не могут получить ковид-сертификат о вакцинации (грин-пасс).

Глава Минздрава: высокий риск жизни и здоровью после COVID-19 сохраняется полгода.

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