В Испании завершили крупнейшее расследование против русской мафии

Операция проводилась вместе с Европолом.

Испанская полиция задержала 23 человека в рамках самой масштабной за 10 лет операции против "русской мафии". Об этом сообщило издание The Olive Press.

Операция проводилась вместе с Европолом. По версии правоохранительных органов, задержанные отмывали деньги "русской мафии" через подставные компании. Данное расследование велось с 2013 года.

Денежные средства отмывали при помощи инвестиций в недвижимость, клубы и рестораны Испании. Во время обысков было найдено 300 тысяч евро, бриллианты, 16 автомобилей, боеприпасы, оружие. Счета и активы злоумышленников оцениваются в миллионы евро.

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Видео: Twitter / Policía Nacional