В Испании нашли самый ранний признак коронавирусной инфекции

Мишени для вируса - бокаловидные клетки.

В Испании учёные нашли самый ранний признак коронавирусной инфекции. Это неприятные ощущения в носу и сухость, которые появляются ещё до потери обоняния и вкуса. Данные об этом публикуются на сайте medRxiv.

По словам учёных, инфекция поражает эпителий носоглотки. После этого спайковый белок вируса SARS-CoV-2 внедряется в рецептор ACE2 эпителия. Далее начинается репликация в здоровых клетках. Потеря запаха и вкуса в 80% случаев инфицирования.

Мишени для вируса - бокаловидные клетки. Они разбросаны по эпителию дыхательного и кишечного трактов.

Учёные предполагают, что заразившиеся коронавирусом люди теряют обоняние, так как пораженные COVID-19 бокаловидные клетки перестают выделять слизь. Авторы исследования проверили 35 пациентов с легкой формой COVID-19, которые после заражения перестали чувствовать запахи.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса.