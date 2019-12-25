  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры
Сегодня, 15:30
192
matveyvn

В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры

0 0

Нововведение касается тех квартир, которые пустуют более двух лет.

В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры. О намерениях властей Барселоны пишет Noticia.ru.

Из публикации издания стало известно, что власти намереваются отобрать у собственников пустые квартиры, если за месяц хозяева не объявятся вновь. На данный момент в Барселоне насчитывается около 200 пустых квартир. Все их них принадлежат крупным организациям — например, больше половины находится в собственности испанского государственного банка Sareb.

Нововведение касается тех квартир, которые пустуют более двух лет. Если их никто не займёт в ближайший месяц, то недвижимость будет передана в собственность государства.

Ранее мы писали, что в Испании резко выросло число заражений коронавирусом.

Фото: pixabay.com

Теги: барселона, испания, квартиры, недвижимость
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии