Нововведение касается тех квартир, которые пустуют более двух лет.

В Испании начнут отчуждать пустующие квартиры. О намерениях властей Барселоны пишет Noticia.ru.

Из публикации издания стало известно, что власти намереваются отобрать у собственников пустые квартиры, если за месяц хозяева не объявятся вновь. На данный момент в Барселоне насчитывается около 200 пустых квартир. Все их них принадлежат крупным организациям — например, больше половины находится в собственности испанского государственного банка Sareb.

Нововведение касается тех квартир, которые пустуют более двух лет. Если их никто не займёт в ближайший месяц, то недвижимость будет передана в собственность государства.

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