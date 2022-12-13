Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии.

В Иркутской области женщина и девочка погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошел утром 10 мая на 1640 километре автодороги Р-255 "Сибирь". Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ. Находившиеся на пассажирских сиденьях женщина и девочка получили смертельные раны. Водитель легковушки был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии. Также на место ДТП прибыли сотрудники прокуратуры, которые дадут оценку обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что три человека пострадали в аварии в Севастополе.

Видео: ВКонтакте / Полиция Иркутской области. МВД