В Иране запретили импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США. Об этом он заявил в ходе телевыступления. Его слова приводит "РИА Новости".

Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин - запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом. Али Хаменеи, верховный лидер Ирана

Комментируя ситуацию с британскими препаратами, Хаменеи отметил, что "к ним нет доверия". Он сослался на высокую статистику смертности от COVID-19 в Великобритании.

На сегодняшний день в Иране зарегистрировано более 1,26 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в США врач умер после прививки вакциной Pfizer.

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