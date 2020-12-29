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В Иране запретили импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США
Сегодня, 12:19
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d_s_sarkisov

В Иране запретили импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США

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На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США. Об этом он заявил в ходе телевыступления. Его слова приводит "РИА Новости".

Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин - запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом.

Али Хаменеи, верховный лидер Ирана

Комментируя ситуацию с британскими препаратами, Хаменеи отметил, что "к ним нет доверия". Он сослался на высокую статистику смертности от COVID-19 в Великобритании.

На сегодняшний день в Иране зарегистрировано более 1,26 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в США врач умер после прививки вакциной Pfizer.

Фото: Pixabay.com

Теги: али хаменеи, вакцина, великобритания, импорт, иран, коронавирус, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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