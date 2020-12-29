В Иране запретили импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США. Об этом он заявил в ходе телевыступления. Его слова приводит "РИА Новости".
Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин - запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом.
Али Хаменеи, верховный лидер Ирана
Комментируя ситуацию с британскими препаратами, Хаменеи отметил, что "к ним нет доверия". Он сослался на высокую статистику смертности от COVID-19 в Великобритании.
На сегодняшний день в Иране зарегистрировано более 1,26 млн случаев заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что в США врач умер после прививки вакциной Pfizer.
Фото: Pixabay.com
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