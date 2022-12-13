В Иране обвинения от США в нападении на базу в Сирии назвали беспочвенными

Хосейн Амирабдоллахиан оценил историю с нападением на военную базу США на Ближнем Востоке.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амирабдоллахиан заявил о том, что американские обвинения в адрес Тегерана по нападению на их военную базу в Сирии беспочвенны. Соответствующее заявление иностранный гость сделал в Москве в рамках совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник пояснил, что американские представители безосновательно делают скоропалительные заявления и обвиняют других вместо того, чтобы предъявить общественности доказательства или документы. В МИД Ирана подчеркнули, что не настроены на эскалацию конфликта с Вашингтоном в регионе Ближнего Востока, поэтому играют конструктивную и положительную роль в сфере прочного и безопасного миропорядка.

Да, произошли события в последние дни на востоке Евфрата, к сожалению, американская сторона беспочвенно предъявила обвинения относительно нападения группировок, близких к Ирану, а также еще одно утверждение, что они подвергли атаке с помощью иранских дронов, это беспочвенные обвинения. Хосейн Амирабдоллахиан, глава МИД Ирана

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Фото и видео: МИД России