Хосейн Амирабдоллахиан призвал найти политическое решение по Украине.

Военные поставки странами коллективного Запада вооружения и боевой технике украинским властям лишь усложняют ситуацию с безопасностью в регионе. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференциис российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым сделал его иранский коллега Хосейн Амирабдоллахиан. Иностранный гость в Москве заметил, что по мирному урегулировани. кризиса требуется принять политическое решение.

То что Запад вооружает Украину различными вооружениями, мы считаем, что это усложняет ситуацию. Мы всегда считали, что надо опираться на политическое урегулирование данного вопроса. Хосейн Амирабдоллахиан, глава МИД Ирана

Йеллен заявила, что санкции США против Ирана не дали желаемых результатов.

Фото и видео: МИД России