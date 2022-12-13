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В Ираке заявили, что поддерживают инициативы по прекращению огня на Украине

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Фуад Хусейн призвал стороны конфликта к началу переговоров.

В Ираке заявили, что поддерживают инициативы по прекращению огня  и любых боевых действий на Украине. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Багдаде с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым сделал местный глава внешнеполитического ведомства Фуад Хусейн. Дипломат пояснил, что в миротворческом русле проходит инициатива стран на Ближнем Востоке по формированию контактной группы из некоторых членов Лиги арабских государств.

Иракская позиция ясна: мы выступаем против военных действий, против того, чтобы были жертвы… Мы призываем и всецело поддерживаем прекращение огня.... Основной посыл - это скорейшее прекращение огня и начало переговоров.

Фуад Хусейн, глава МИД Ирака

Премьер Ирака призвал страны региона к диалогу для решения проблемы водных ресурсов.

Фото и видео: МИД России

Теги: ирак, мид, переговоры, фуад хусейн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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