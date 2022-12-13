В Ираке заявили, что поддерживают инициативы по прекращению огня на Украине

Фуад Хусейн призвал стороны конфликта к началу переговоров.

В Ираке заявили, что поддерживают инициативы по прекращению огня и любых боевых действий на Украине. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Багдаде с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым сделал местный глава внешнеполитического ведомства Фуад Хусейн. Дипломат пояснил, что в миротворческом русле проходит инициатива стран на Ближнем Востоке по формированию контактной группы из некоторых членов Лиги арабских государств.

Иракская позиция ясна: мы выступаем против военных действий, против того, чтобы были жертвы… Мы призываем и всецело поддерживаем прекращение огня.... Основной посыл - это скорейшее прекращение огня и начало переговоров. Фуад Хусейн, глава МИД Ирака

Премьер Ирака призвал страны региона к диалогу для решения проблемы водных ресурсов.

Фото и видео: МИД России