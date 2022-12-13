В Ираке рассматривают способы погашения задолженности перед нефтегазовыми компаниями РФ

Фуад Хусейн поблагодарил "Газпром" и "Лукойл".

В Ираке отметили позитивную роль российских нефтяных компаний в сфере инвестиций. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Багдаде с российским министром по иностранным делам сделал местный глава внешнеполитического ведомства Фуад Хусейн. Чиновник напомнил о том, что правительство страны имеет перед этими предприятиями непогашенные финансовые задолженности. Сейчас кабинет министров изучает все возможные способы для решения проблемы перед поставщиками энергетических ресурсов в регион.

Отмечаем позитивную роль российских нефтяных компаний в части инвестиций, а также в плане продолжения деятельности нефтегазовой отрасли в Ираке. Хотел бы отметить среди них компании "Лукойл", "Газпром" и ряд других. Фуад Хусейн, глава МИД Ирака

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Фото и видео: МИД России