В Ираке рассматривают способы погашения задолженности перед нефтегазовыми компаниями РФ

В Ираке отметили позитивную роль российских нефтяных компаний в сфере инвестиций. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Багдаде с российским министром по иностранным делам сделал местный глава внешнеполитического ведомства Фуад Хусейн. Чиновник напомнил о том, что правительство страны имеет перед этими предприятиями непогашенные финансовые задолженности. Сейчас кабинет министров изучает все возможные способы для решения проблемы перед поставщиками энергетических ресурсов в регион.
Отмечаем позитивную роль российских нефтяных компаний в части инвестиций, а также в плане продолжения деятельности нефтегазовой отрасли в Ираке. Хотел бы отметить среди них компании "Лукойл", "Газпром" и ряд других.
Фуад Хусейн, глава МИД Ирака
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Фото и видео: МИД России
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