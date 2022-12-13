В Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания

СМИ сообщают о погибших полицейских и раненых.

Группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Соответствующей информацией с жителями российского региона поделились сотрудники местного оперативного штаба. Ранее стало известно о том, что в селении Зязиков-Юрт силовики противостоят террористической бригаде. По предварительным сведениям, подозреваемые были блокированы в одном из домовладений. Их местоположение определено в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. пресс-служба оперштаба по региону

Специалисты назвали обстановку контролируемой. Журналисты из 112-канала уточнили, что в результате операции погибли трое полицейских, еще семеро сотрудников пострадали. Известно, что преступники также разыскиваются за нападение на пост ГАИ в селе Кантышево. Тогда в инциденте пострадали двое инспекторов. Речь идет о трех или четырех мужчинах (по различным сведениям). Огонь на территории района продолжался на протяжении ночи.

В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу в помещении.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье