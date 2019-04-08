Авторы Hindustan Times оценили работы боевой авиации РФ в зоне СВО.

Индийское издание Hindustan Times опубликовало в социальных сетях видеосюжет, посвященный работе российских боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Иностранные журналисты полагают, что эта воздушная техника стала настоящим кошмаром для армии киевского режима на линии фронта, так как ударные средства способны выслеживать солдат Вооруженных сил Украины в южной части города Донецка, а также в Красном Лимане. Авторы новостного сюжета пояснили, что экипажи российских вертолетов уничтожили управляемыми ракетами множество бронированной техники противника, а также ликвидируют опорные пункты ВСУ.

В Красном Лимане экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 совершили полет на предельно малых высотах и уничтожили украинский опорный пункт. заявление Hindustan Times

В Польше отреагировали на данные о нарушении воздушной границы Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Hindustan Times