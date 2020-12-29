Возраст погибших составил от одного до трех месяцев.

В Индии при пожаре в больнице погибли десять младенцев. Об этом сообщил ANI со ссылкой на сотрудника больницы, доктора Прамода Хандата.

Инцидент произошел в индийском городе Бхандара. Пожар начался в отделении по уходу за новорожденными. На тот момент в помещении были 17 детей. Дежурная сестра открыла дверь отделения и увидела большое количество дыма. Она передала информацию персоналу больницы. На место прибыли пожарные. Семерых новорожденных вытащили из палаты вовремя. Остальных спасти не удалось.

Власти Бхандара намерены оказать финансовую помощь семьям погибших. Сотрудникам региональных больниц поручили проверить безопасность детских отделений.

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Видео: Twitter/Lokesh journo, BBC News Marathi