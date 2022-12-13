В Индиане завод начал выделять токсичный дым из-за пожара

Жителей города, где произошел пожар, эвакуируют из опасной зоны.

В Индиане загоревшийся завод по переработке отходов начал выделять токсичный дым. Об этом сообщил начальник пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс на брифинге.

Инцидент произошел в городе Ричмонд. По словам Джонса, пожар будет продолжаться несколько дней. Он подчеркнул, что в результате возгорания пластмасса на территории завода начала выделять множество "различных химических веществ".

Позже мэр Ричмонда Дейв Сноу в соцсетях объявил об эвакуации жителей города из опасной зоны. Граждан также призвали не прикасаться к обломкам от пожара. В данный момент причина возгорания неизвестна.

Ранее мы сообщали, что в Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма.

Видео: Telegram / РИА Новости