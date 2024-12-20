В Химках кустарную газировку продавали под видом Coca-Cola и Pepsi

Ирина Волк рассказала о прекращении незаконной деятельности местными бизнесменами.

На территории Московской области злоумышленники решили незаконно заработать с помощью производства и продажи газированных напитков под видом известных брендов Coca-Cola и Pepsi. Однако российские правоохранительные органы по Химкам выявили и устранили противоправную деятельность. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель МВД Ирина Волк. Подельники установили в ангаре, расположенном на улице Рабочей в промышленной зоне, необходимое оборудование и наняли на работу нелегально находившихся в стране иностранцев.

Те изготавливали контрафактные напитки и разливали их в бутылки с этикетками известных брендов. Затем газировка реализовывалась оптовым покупателям. пресс-служба МВД РФ

Установлены личности четырех подозреваемых. Они были задержаны, а позже отправлены под стражу. В ходе осмотра помещения оперативниками обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, пустая тара. Ведется уголовное дело по статьям 180 и 322.1 УК РФ. Дополнительно в отношении троих иностранных граждан, работавших в цехе, составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ. Мигрантам назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из РФ.

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Фото и видео: МВД Медиа