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В Херсонской области сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-24

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Вертолет противника летал над Михайловкой.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины, который летал в воздушном пространстве на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам сделал официальный представитель экстренного ведомства по российскому региону.

Подразделениями ПВО <...> на правобережье Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка уничтожен Ми-24 ВСУ.

источник СМИ

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Фото и видео: Telegram / Херсонский вестник

Теги: вертолёт, всу, ми-24, минобороны, михайловка, сво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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