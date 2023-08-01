В Херсонской области сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-24

Вертолет противника летал над Михайловкой.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины, который летал в воздушном пространстве на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам сделал официальный представитель экстренного ведомства по российскому региону.

Подразделениями ПВО <...> на правобережье Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка уничтожен Ми-24 ВСУ. источник СМИ

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Фото и видео: Telegram / Херсонский вестник