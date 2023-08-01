В Херсонской области сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-24

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины, который летал в воздушном пространстве на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующее заявление журналистам сделал официальный представитель экстренного ведомства по российскому региону.
Подразделениями ПВО <...> на правобережье Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка уничтожен Ми-24 ВСУ.
источник СМИ
Минобороны: Киев атаковал российские транспортные суда, следовавшие к Босфору.
Фото и видео: Telegram / Херсонский вестник
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