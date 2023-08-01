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Минобороны: Киев атаковал российские транспортные суда, следовавшие к Босфору

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Игорь Конашенков рассказал о попытке ВСУ атаковать российские корабли.

 Вооруженные силы Украины предпринял попытку атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами. Однако силы Военно-морской флот России их своевременно обнаружил и ликвидировал объекты противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. 

Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Напомним, что российское министерство по обороне ранее рассказало об  отражении патрульными кораблями Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" атаки трех украинских безэкипажных катеров. Инцидент произошел в районе Севастополя. Все три цели были уничтожены огнем из штатного вооружения. Далее моряки продолжили выполнять поставленные перед ними задачи.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: босфор, вмф россии, всу, игорь конашенков, минобороны, сво, севастополь, черно море
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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