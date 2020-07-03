СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС. По данным экстренного ведомства, возгорание унесло жизни несовершеннолетних в деревянном здании, расположенном в Солнечном районе. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

В одной из жилых квартир в момент происшествия одни дома находились двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Их жизни спасти не удалось. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Спасатели рассказали, что получили сообщение о пожаре днем 6 марта. Горел одноэтажный дом по улице Бама в поселке Березовый. Выяснилось, что жилыми квартирам в здании были только две, хотя дом рассчитан на четырех владельцев. К моменту прибытия бригады объект был полностью охвачен пламенем. Огонь специалисты тушили несколько часов. Площадь воспламенения составила 270 квадратных метров.

В Хабаровском крае произошла утечка топлива после схода с рельсов цистерн.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

