Несколько районов Хабаровского края вовремя не ввели режим ЧС.

Михаил Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона в Хабаровском крае. По распоряжению временно исполняющего обязанности главы региона, в нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации (в Ванинском, Советско-Гаванском, Нанайском, Комсомольском). По словам чиновника, из-за последствий стихии возможны некоторые "кадровые решения".

Восемь районов края вовремя не ввели режим повышенной готовности, хотя МЧС – за что мы им признательны – заблаговременно дало информацию о надвигающемся циклоне. По этому поводу тоже проведем разбор и, возможно, примем кадровые решения пресс-служба местного правительства

В региональном комитете по гражданской защите рассказали, что вторые сутки специалисты в круглосуточном режиме занимаются восстановлением электроснабжения. Многие объекты были повреждены сильным ветров и снегом. К утру 18 февраля число обесточенных домов сократилось до 2850. Ранее и было более трех тысяч.

Путин считает, что Дегтярев достаточно хорошо погрузился в проблемы Хабаровского края.

Фото: Россия-24