Мужчина оправдывал терроризм в соцсетях.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело на иностранца за призыв к террору. По данным регионального управления ФСБ, мужчина является сторонником радикальных течений Ислама. Известно, что сотрудники надзорного ведомства вышли на мигранта в ноябре 2021 года. Мужчину обвинили в публичных призывах к проведению террористической деятельности ( по части 2 статьи 205.1 УК РФ). Свою политику подозреваемый проводил в социальных сетях и Интернете.

Установлено, что фигурантом расследования стал 20-летний молодой человек, прибывший на территорию РФ из одной из среднеазиатских республик. Злоумышленник призывал граждан к осуществлению и оправданию терроризма. Он размещал в открытом доступе материалы движения "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация) в Сирии.

В настоящее время иностранец арестован и находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / Опер слил