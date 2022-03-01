Полицейские Москвы сняли на видео коллегу, спасающегося бегством от голой женщины

Причины конфликта неизвестны.

Московские полицейские сняли на видео коллегу, спасающегося бегством от голой женщины. Ролик опубликован в Telegram-аккаунте BAZA. Известно, что инцидент зафиксирован на улице, около управления правоохранительных органов в Кузьминках. Ролик сделан сотрудниками МВД. Спасающийся от обнаженной женщины полицейский успел забежать в здание. Причина его конфликта с местной жительницей неизвестна.

В кадре зафиксировано, что голая женщина бежит за силовиком. При этом москвичка громко выражала свое недовольство. На фоне слышен смех полицейских, находящихся в служебном транспорте.

В Москве задержали троих подозреваемых в незаконной легализации мигрантов в РФ.

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