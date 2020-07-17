Оперативное видео: В Хабаровске предотвратили теракт

В Хабаровске задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения.

ФСБ предотвратила террористический акт в Хабаровске.

ТАСС сообщает, что ФСБ в Хабаровске пресекла теракт в местах массового скопления людей, планировавшийся по указанию главарей международных террористов. Бойцами ФСБ был задержан гражданин ближнего зарубежья 1988 года рождения. Он действовал по указке международных террористических организаций, а после проведенного теракта планировал покинуть Россию для участия в боевых действия на стороне террористов.

У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. Также в телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта, сообщают в ЦОС ФСБ.

Задержанного заключили под стражу, ему предъявлено обвинение за "подготовку к террористическому акту".

Ранее:На Алтае задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к террористам

Видео: ФСБ