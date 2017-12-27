В ХМАО в ДТП погибли 10 человек, среди них 4 ребенка

При столкновении "Рено Дастер" и "Мазда 6" в Октябрьском районе погибли 10 человек, среди них младенец в возрасте до 1 года.

Жуткое смертельное ДТП произошло сегодня в Октябрьском районе в ХМАО.

Авария произошла в 40 километрах от поселка Талинка Октябрьского района в 16 часов 30 минут по местному времени (14.30 мск). На региональной трассе "Ханты-Мансийск - Советский" столкнулись "Мазда - 6" и "Рено Дастер". В результате столкновения автомобили получили серьезные механические повреждения. Спасателям пришлось деблокировать погибших из искореженных авто. Сообщается о 10 погибших, в том числе 4 ребенка. Среди погибших есть младенец в возрасте до одного года. Есть информация, что одна из машин из Сургута, вторая из Перегребного.

По факту аварии с 10ю погибшими возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ликвидации последствий аварии принимали участие более 50 человек, в том числе от МЧС более 35 человек и 5 единиц спецтехники.

О причинах аварии на данный момент не сообщается.

Видео: Piter.TV