В ХМАО локализовали пожар в жилом доме

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек человек.

В Ханты-Мансийском автономном округе локализовали пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Нягани. Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном многоквартирном жилом доме. Площадь огня составила 700 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек человек. В тушении пожара участвовали 32 специалиста и девять единиц техники.

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Видео: МЧС России