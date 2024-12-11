На месте работали 10 специалистов и две единицы техники.

В Калининградской области потушили автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на трассе Переславское - Круглово. Легковой автомобиль загорелся на ходу. Пламя охватило машину в считанные секунды. Прибывшие на место огнеборцы потушили транспорт пеной. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали 10 специалистов и две единицы техники.

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Видео: YouTube / SPORTSNET