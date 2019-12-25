Боевые корабли альянса покинут воды Грузии 10 апреля.

В Грузии стартовали военно-морские учения кораблей НАТО. По данным местных журналистов, в порт Поти вошли четыре боевых корабля Североатлантического альянса. Они относятся к Второй постоянной группе SNMG-2. Экипажи кораблей пройдут испытания совместно со службой береговой охраны Грузии.

Учения в Грузии проходят военные канадского фрегата HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan, румынского ROS Regina Maria и болгарского фрегат BGS Verni. Чуть позже к ним присоединилось турецкое судно TCG Salihreis.

В МВД Грузии рассказали журналистам "Интерфакса", что заход в местный порт проводится с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Корабли НАТО следуют всем рекомендациям, которые предлагают специалисты ВОЗ. Учения проводятся без публичных и культурных событий. Завершение мероприятий планируется на 10 апреля.

Грузия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Фото: Twitter/tcsavunma

