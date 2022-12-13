Ираклий Гарибашвили выступил на международной конференции Globsec.

Желание украинского руководства сделать страну членом НАТО стало одной из причин регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе сделал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Я не хочу спекулировать и цитировать заявления российского правительства, но одной из причин было желание и стремление Украины стать членом НАТО, соответственно мы видим последствия. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Напомним, что Североатлантический военный альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое решение о том, что киевский режим со временем станет членом НАТО. Однако в блоке отказались представлять Украине план действий по подготовке страны к членству. Речь идет о первом шаге в юридической процедуре вступления государства в организацию.

Ираклий Гарибашвили: "Если ЕС не предоставит Грузии статус кандидата, это будет большой ошибкой".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической) / Irakli Garibashvili