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В Гренландии нашли останки неизвестного ранее динозавра
Сегодня, 14:44
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В Гренландии нашли останки неизвестного ранее динозавра

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Были найдены два черепа.

Ученые обнаружили в Гренландии останки древнего предка диплодока. Найдены они были в районе Земли Джеймсона. Статья опубликована в журнале Diversity.

Отмечается, что в Гренландии были найдены два черепа ящеров, которые хорошо сохранились. Предполагается, что длина динозавров достигала четырех метров, а высота – около 1,5 метров. Весили эти динозавры около тонны, а питались растительной пищей.

По сравнению со своими потомками, "исси" — очень маленькое животное. Некоторые завроподы могли достигать 24-х метров в длину и весить более 65-и тонн, - сообщили ученые. 

Ранее мы писали, что под Курганом ученые нашли останки первобытного бизона. 

Фото: pixabay 

Теги: неизвестный вид динозавров
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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