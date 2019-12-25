В Гренландии нашли останки неизвестного ранее динозавра

Были найдены два черепа.

Ученые обнаружили в Гренландии останки древнего предка диплодока. Найдены они были в районе Земли Джеймсона. Статья опубликована в журнале Diversity.

Отмечается, что в Гренландии были найдены два черепа ящеров, которые хорошо сохранились. Предполагается, что длина динозавров достигала четырех метров, а высота – около 1,5 метров. Весили эти динозавры около тонны, а питались растительной пищей.

По сравнению со своими потомками, "исси" — очень маленькое животное. Некоторые завроподы могли достигать 24-х метров в длину и весить более 65-и тонн, - сообщили ученые.

Ранее мы писали, что под Курганом ученые нашли останки первобытного бизона.

Фото: pixabay