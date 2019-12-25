В Гренландии нашли останки неизвестного ранее динозавра

Ученые обнаружили в Гренландии останки древнего предка диплодока. Найдены они были в районе Земли Джеймсона. Статья опубликована в журнале Diversity.
Отмечается, что в Гренландии были найдены два черепа ящеров, которые хорошо сохранились. Предполагается, что длина динозавров достигала четырех метров, а высота – около 1,5 метров. Весили эти динозавры около тонны, а питались растительной пищей.
По сравнению со своими потомками, "исси" — очень маленькое животное. Некоторые завроподы могли достигать 24-х метров в длину и весить более 65-и тонн, - сообщили ученые.
Ранее мы писали, что под Курганом ученые нашли останки первобытного бизона.
Фото: pixabay
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