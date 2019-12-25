Под Курганом ученые нашли останки первобытного бизона

На дне реки Тобол ученые обнаружили останки первобытного бизона. Он принадлежит к виду Bison X. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного отделения Русского географического общества.
Больше всего находок было обнаружено в одном километре от д. Вороновка. Останки хранились в "Костяной линзе", они находились на глубине примерно двух или трех метров.
Возраст останков составляет 11,7 тыс. лет. Ранее он был неизвестен науке, т.к является гибридом самки тура и самца бизона.
Предполагается, что бизон относился к другой экологической группе и ничего общего с мамонтовой фауной не имел.
Фото: pixabay
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