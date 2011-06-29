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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников
Сегодня, 9:28
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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

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Для граждан предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

Инициаторами закона выступили депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду". Они предложили установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей. Его внесут на рассмотрение Госдумы сегодня, 20 марта.

Для граждан предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составят 50-100 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей. Также отмечается, что при повторных нарушениях санкции будут ужесточены.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, закон, оскорбление, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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