Для граждан предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ.

Инициаторами закона выступили депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду". Они предложили установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей. Его внесут на рассмотрение Госдумы сегодня, 20 марта.

Для граждан предлагается ввести штрафы в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составят 50-100 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей. Также отмечается, что при повторных нарушениях санкции будут ужесточены.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла в I чтении законопроект о призыве на срочную службу.

Фото: Piter.tv