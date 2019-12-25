В Госдуме заподозрили в экстремизме песни Святослава Вакарчука из "Океан Ельзи"

Проверкой займется прокуратура России.

В Госдуме заподозрили в экстремизме песни за авторством Святослава Вакарчука из группы "Океан Ельзи". Об этом журналистам "Московского комсомольца" рассказал депутат Государственной Думы России, координатор НОД Евгений Федоров. Политик напомнил, что тексты песен музыкальной группы на украинском языке все еще можно услышать на российских онлайн-сервисах.

Оцениваться будут тесты песен и возможное нарушение законодательства России сейчас или когда-либо Святославом Вакарчуком. Если речь о фактах есть, то в этом случае могут быть приняты меры. Евгений Федоров, депутат ГД РФ

Парламентарий заметил, что для правовой оценки текстов композиций в РФ предусмотрена специальная процедура. Ей занимается прокуратура после жалобы от граждан. Депутат попросит мониторить ситуацию.

Кабмин рассчитывает на увеличение в России выпуска лекарств из плазмы крови.

Фото: Piter.tv