В Госдуме оценили заявление Лукашенко об условии признания Крыма

Об этой связи он сказал в ходе "Большого разговора" 9 августа.

Зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Будапештский меморандум не мешает Минску признать Крым частью Российской Федерации. Об этом он сказал в беседе с изданием РБК.

В ходе "Большого разговора" с журналистами и общественниками 9 августа Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда "последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое происходило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе. Алексей Чепа, зампредседателя Госдумы по международным делам

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская посоветовала Александру Лукашенко посетить Крым, прежде чем делать заявления об олигархах на полуострове. Кроме того, она отметила, что белорусский лидер при ответе на вопрос о признании Крыма российским ушел от прямого ответа.

Фото: Piter.tv