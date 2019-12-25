В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского

Михаил Шеремет призвал Киев вспомнить судьбу Наполеона и Гитлера, решивших напасть на Москву.

Депутат Государственной думы от Крыма, член профильного комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет назвал журналистам "РИА Новостей" сумасшествием картину с горящим Кремлем, размещенную в офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского. Напомним, что ранее британский журнал Time опубликовал интервью с украинским политиком. Данный материл был проиллюстрирован фотографией самого Зеленского, стоящего на фоне картины с горящей администрацией в Москве и полыхающем мавзолеем. Как утверждает иностранное издание, картина находится в отдельной комнате,инаходящейся рядом с рабочим кабинетом Зеленского.

Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится. Михаил Шеремет, депутат ГД РФ

Российский политик указал, что в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию. Он призвал Владимира Зеленского вспомнить то, как заканчивают противники нашего государства, которые приходят "к нам с мечом".

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Фото: Piter.tv