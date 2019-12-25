В Госдуме проанализируют рост цен на стройматериалы

Цены на стройматериалы выросли на 50% и более.

Депутаты Госдумы предложат правительству меры по сдерживанию роста цен на металл и древесину. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Зампред комитета палаты по обороне Александр Шерин во время выступления представителей фракции обратил внимание на подорожание стройматериалов. По его словам, такая ситуация на рынке может привести к срыву программ строительства и газификации в российских регионах.

Вячеслав Володин подчеркнул, что стройматериалы выросли в цене на 50% и более. При этом еще больший рост цен заметили потребители на кровельное железо и некоторые другие металлические изделия. Подорожали также изделия из дерева. В связи с этим Володин призвал проанализировать ситуацию.

"Будем предлагать правительству принять необходимые меры для того, чтобы остановить этот рост и скорректировать ситуацию, где выделенные средства не позволяют выполнить поставленные задачи по строительству тех же объектов социальной сферы", — сказал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что необходимо выработать предложения для решения этой задачи.

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