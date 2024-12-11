В Госдуме предложили разрешить сдавать на водительские права экстерном

По словам депутата, это позволит сэкономить от 25 до 50 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил разрешить сдавать на водительские права экстерном. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, отправленный депутатом министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Ткачев считает, что граждане должны получить возможность сдавать экзамены на права после 30 часов практики вместо 56 часов для получения прав категории В. Вместе с этим подразумевается сдача экстерном теории без обязательного посещения автошкол. Депутат подчеркнул, что это позволит сэкономить от 25 до 50 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv