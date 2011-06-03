В Госдуме потребовали изменить правила выплат предпенсионерам

Соответствующий законопроект уже вынесли на рассмотрение.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов потребовал изменить правила выплат предпенсионерам. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, соответствующий законопроект уже вынесли на рассмотрение в Госдуму. Миронов предложил выплачивать пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста до тех пор, пока они не найдут работу или не выйдут на пенсию. Депутат подчеркнул, что эти люди чаще всего сталкиваются с урезанием зарплаты и увольнениями, а найти новую работу для них бывает крайне сложно.

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Фото: Piter.tv