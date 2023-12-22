В Госдепе заявили, что закон об иноагентах в Грузии не отвечает ценностям США

Принятый грузинским парламентом закон об иностранных агентах не соответствует американским ценностям. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник огласил позицию Вашингтона, который считает, что властям из Тбилиси важно успеть сменить взятый политический курс в отношении данного документа.
Мы дали ясно понять, <...> что это не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа.
Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США
По словам Веданта Пателя, принятый закон также не соответствует желанию национального правительства Грузии "вступить в Европейский союз, а также сотрудничать с некоторыми трансатлантическими организациями, такими как НАТО.
США сообщили о попытках донести до Израиля важность открытия КПП "Рафах".
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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