В Госдепе заявили, что закон об иноагентах в Грузии не отвечает ценностям США

Ведант Патель прокомментировал интерес США в том, чтобы Грузия отказалась от принятия документа по иноагентам.

Принятый грузинским парламентом закон об иностранных агентах не соответствует американским ценностям. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник огласил позицию Вашингтона, который считает, что властям из Тбилиси важно успеть сменить взятый политический курс в отношении данного документа.

Мы дали ясно понять, <...> что это не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

По словам Веданта Пателя, принятый закон также не соответствует желанию национального правительства Грузии "вступить в Европейский союз, а также сотрудничать с некоторыми трансатлантическими организациями, такими как НАТО.

США сообщили о попытках донести до Израиля важность открытия КПП "Рафах".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State