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США сообщили о попытках донести до Израиля важность открытия КПП "Рафах"

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Ведант Патель оценил работу по кризису в палестинском анклаве.

В американском внешнеполитическом ведомство работают совместно с правительством Израиля и Египта для того, чтобы контрольно-пропускной пункт "Рафах" мог работать бесперебойно, а гуманитарная помощь устойчиво поступала на территорию сектора Газа. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. 

Что касается КПП "Рафах"... Мы также делаем все возможное, чтобы КПП "Керем-Шалом" и другие переходы использовались согласно своей максимальной пропускной способности для доставки гуманитарной помощи.

Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что ближневосточный телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на собственный источник сообщил зрителям о том, что египетские власти отвергли заявления руководства еврейского государства в том, что якобы именно Каир виновен в закрытии КПП "Рафах", расположенного на границе с палестинским анклавом.

В Госдепе оценили ситуацию в Харьковской области.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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