В Госдепе заявили, что прекращение конфликта на Украине зависит от России

Ведант Патель оценил африканскую мирную инициативу.

Завершение украинского конфликта зависит от решения российских властей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом чиновник прокомментировал согласие между Москвой и Киевом по принятию мирной миссии из стран африканского региона. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил СМИ о том, власти России и Украины согласились принять делегацию с целью поиска мирного урегулирования регионального кризиса. В Госдепе полагают, что Москва не содействует в духе доброй воли, а наоборот, отправляет в зону СВО беспилотники и ракеты.

В действительности, это вопрос к Российской Федерации, которая до сих пор не продемонстрировала никакой существенной заинтересованности в прекращении... Давайте не будем забывать, когда мы говорили о мирных планах, поступающих из разных уголков мира. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Он добавил, что США "продолжают тесно взаимодействовать со своими партнерами на Африканском континенте по целому ряду вопросов, включая" конфликт на Украине.

Госдеп не ответил на вопрос об украинских терактах в отношении медийных лиц в России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State