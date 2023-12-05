В Госдепе заявили, что площадь палестинских территорий в Газе не должна сократиться

Мэттью Миллер оценил вопрос появления буферных зон на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что в результате регионального конфликта на Ближнем Востоке площадь палестинских территорий в секторе Газа не должна сократиться. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос о том, поддерживают ли дипломаты создание буферных зон между Израилем и анклавом Палестины.

Я скажу про один из принципов, который, как вы слышали, госсекретарь достаточно четко изложил во время своего выступления в Токио три недели назад. Он заключается в том, что не должно быть сокращения площади сектора Газа. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп назвал недостаточными шаги Израиля по пресечению насилия на Западном берегу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State